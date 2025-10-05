Trump's warning to Hamas: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಗಾಝಾ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಹಮಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ..
Trump's warning to Hamas: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಹಮಾಸ್ಗೆ (Hamas) ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಝಾ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು (Gaza Peace Plan) ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, 'ಎಲ್ಲಾ ಡೀಲ್ ಮುಗಿದಂತೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಹಮಾಸ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ (US ಸಮಯ) ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನರಕದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಂದ ಹಮಾಸ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, 'ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಮಾಸ್ ಬೇಗನೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಝಾ ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಝಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (IDF) ದಾಳಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೇನಾ ಮೂಲಗಳು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಗಾಝಾ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ ಏನು?
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ 20 ಅಂಶಗಳ ಗಾಝಾ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ದಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಟೋನಿ ಬ್ಲೇರ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಕದನ ವಿರಾಮ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆ ವಾಪಸಾತಿ ಮತ್ತು ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಾವು ಒಪ್ಪುವುದಾಗಿ ಹಮಾಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಂಘಟನೆ 'ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಿಹಾದ್' ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು '1948 ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಇಸ್ರೇಲ್-ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಸಂಘರ್ಷ'ವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಝಾ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ?
ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಜೆರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ತರಬಹುದು.'
ಗಾಝಾ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವೆ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿತನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಮಾಸ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.