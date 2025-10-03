ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸೌದಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.
ರಿಯಾದ್: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಪುಟ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಪೂರ್ವ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ 1967 ರ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಎರಡು-ರಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಹುರುಪಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಭೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಜನರ ಸ್ವ-ನಿರ್ಣಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ.
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪುಟವು ಶ್ಲಾಘಿಸಿತು. ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ, ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಎರಡು-ರಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಸಂಪುಟ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು.