ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆ, ಸೇಂಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅರಮನೆ, ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಮನೆಗಳಿವೆ.
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅದು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾದ ಅಲ್-ಥಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕತಾರಿ ಕುಟುಂಬವು ರಾಜಧಾನಿಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಮನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ ಥಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ನಗರದಲ್ಲಿ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಜಿಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಜಮನೆತನದ ಒಡೆತನದ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಯುವ್ಯ ಮೇಫೇರ್ ಅನ್ನು ಲಿಟಲ್ ದೋಹಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಮನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಅಲ್ ಥಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಂಡನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಲ್-ಥಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಕತಾರಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಹಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಸಿಮ್ ಬಿನ್ ಜಾಬರ್ ಅಲ್-ಥಾನಿ ಮೇಬಾರ್ನ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ ಥಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಲಂಡನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ಬರ್ಕ್ಲಿ, ದಿ ಕನೌಟ್, ಕ್ಲಾರಿಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ದಿ ಎಮೋರಿ ಸೇರಿವೆ. ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವಾದ ದಿ ಶಾರ್ಡ್ನ 95% ಅನ್ನು ಕತಾರ್ ರಾಜ್ಯವು ಹೊಂದಿದೆ. ಕತಾರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೀಥ್ರೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 20% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸೈನ್ಸ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 14.3% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನವು ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆ, ಸೇಂಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅರಮನೆ, ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಂಡನ್ ಟವರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅರಮನೆಯು ಕ್ರೌನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.