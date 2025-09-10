Nepal Gen Z Protests ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 'ಜೆನ್-ಝಡ್' ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಸೈನ್ಯವು ಶಾಂತಿಯ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಸೈನ್ಯವು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
Nepal army statement on Jensi agitation: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ‘ಜನರಲ್ ಸಿ’ (ಜೆನ್ಸಿ) ಆಂದೋಲನ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಸೇನೆಯು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಶಾಂತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸೇನೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತವು ನೇಪಾಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. 'ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರ ಜೀವಹಾನಿ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನೇಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನಿನ್ನೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಲನಾಥ್ ಖಾನಲ್ ಅವರ ಮನೆ, ಸಂಸತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನಲ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಕರ್ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಯುವಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಆಂದೋಲನ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.
ನಿನ್ನೆ, ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಕಾಠ್ಮಂಡುವಿನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶಾಂತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವೂ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ!