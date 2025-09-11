Nepal Ex PM kp sharma oli resigns ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ತಮ್ಮ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಠ್ಮಂಡು (ಸೆ.11): ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿರುಗಿದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು, ಅವರ ಪದಚ್ಯುತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚೌತರಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಓಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವು ಬೇರೆಯೇ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದ ಒಲಿ
"ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೆ. ಲಿಪುಲೇಖ್, ಕಲಾಪಾನಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಪಿಯಾಧುರ ನಮ್ಮದು ಎಂದು ನಾನು ವಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬೇರೆಯೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ನೇಪಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೇಟೋಪತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾದ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಲಿಂಪಿಯಾಧುರ ಸೇರಿದಂತೆ ನೇಪಾಳದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇತರರು ನಾನು ಬಯಸಿದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನವು ಬೇರೆಯೇ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿಯನ್ನು ಅಜ್ಞಾತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಡುವೆ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಬ್ಬರ ಪತ್ನಿ ದುರಂತವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದರು. ಓಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸಂಸತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು. ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದಲೂ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಹೇಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.