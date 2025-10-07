Breaking ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಫರ್ ಏಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಗಿಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಭಾರಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಸಿಂದ್ (ಅ.07) ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲಿನ ಹಲವು ಬೋಗಿಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಸಿಂಧ್-ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯ ಸುಲ್ತಾನ್ಕೋಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 7ನೇ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗಿ ಸೇನಾ ಭದ್ರತೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಬಲೂಚಿಗಳ ಸೇಡು
ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದಾಳಿ ಹಿಂದೆ ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ದ ನಿರಂತರ ಯುದ್ದ ಸಾರುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಫ್ರಂಟ್ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಖ್ವೆಟ್ಟಾದಿಂದ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪೇಶಾವರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಈ ರೈಲು ಬಲೂಚಿ ಆರ್ಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ರೈಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರೈಲು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ರೈಲನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಮಸ್ತುಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಐಐಡಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ 6 ಬೋಗಿಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ ಕಾಲ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು 270 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಘಟನೆ ವೇಳೆ 270 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೈಲ್ವೇ ವಿಭಾಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಫೋಟ
ಸಿಂದ್ -ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯ ಸುಲ್ತಾನ್ಕೋಟ್ ಬಳಿ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. 10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2ನೇ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಿಂದ್-ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುಲ ರೈಲು ಹಳಿ ಬಳಿ ಸ್ಪೋಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರೈಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಳಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಜಾಕ್
400 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು.400 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಿಸಿ
ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಲೂಚಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.