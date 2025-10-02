ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ನ್ಯಾಟೋ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 'ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಟೋ'ವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸುಳಿವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವಿನ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಟೋ: ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕತಾರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕತಾರ್ನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾರೂ ಕೈ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಕತಾರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ನ್ಯಾಟೋ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 'ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಟೋ' ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಬಹುದು?
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನ್ಯಾಟೋ ಮಾದರಿಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳು ಸೇರಬಹುದು. ಇರಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಟೋ ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿದೆ?
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ನಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್, ಇರಾನ್, ಯೆಮೆನ್, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕೂದಲನ್ನೂ ಯಾರೂ ಕೊಂಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಉಮ್ಮಾಗೆ ಒಂದಾಗಲು ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಟೋದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
'ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಟೋ'ದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಿ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ನ್ಯಾಟೋದ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಏನಿದು ನ್ಯಾಟೋ?
ನ್ಯಾಟೋ (ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್) ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 1949 ರಂದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ 12 ದೇಶಗಳು (ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಕೆನಡಾ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟಲಿ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಾರ್ವೆ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ) ಸೇರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರಲ್ಲಿ 32 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 7, 2024 ರಂದು, ಸ್ವೀಡನ್ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು.
ನ್ಯಾಟೋ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ನ್ಯಾಟೋನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಟೋಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೈನ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ.