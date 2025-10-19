ಭಯಾನಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಾಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್/ನವದೆಹಲಿ. ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚೀನಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಶಾಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆತನ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ 9,182 ಯುವಾನ್ (1.13 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ?
ಈ ಘಟನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವಧಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರ ಒಂದು ಹಾರರ್ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ದಿನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆತನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು.
ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕೋಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್:
ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ 'ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕೋಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್' ಇರುವುದಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಜವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಶಾಲೆಯು 5000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿತ್ತೇ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಶಾಲೆಯು ಆರೋಪಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೈಹಿಕ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು. ಶಾಲೆಯು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕವರೇಜ್ ಮಿತಿ 5,00,000 ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು 61 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.
ಚೀನಾದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ವೈರಲ್
ಈ ಘಟನೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುವುದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ. ಹಾರರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಭಯ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್-ಟ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ (PTSD) ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಘಟನೆ ಚೀನಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, 'ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಭಯಾನಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಬದಲು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಭಯಾನಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಥವರು? ಶಾಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.