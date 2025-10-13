Afghanistan Rejects Pakistan Ceasefire Cuts Visas for Pak Defence Minister ISI Chief ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗಡಿ ಘರ್ಷಣೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಭಾರಿ ಸಾವುನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪಾಕ್ ಸಚಿವರ ವೀಸಾ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.13): ಕಾಬೂಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಶಾಂತಿ ತಲುಪುವಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್, ಐಎಸ್ಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಜನರಲ್ಗಳ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೀಸಾ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ TOLOnews ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಈಗ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವಂತೆ ಹೇಳೀದ್ದೆ. ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ನುರಿತವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಗೌರವವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. "ನಾನು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ, ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಗೌರವದ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಚೀನಾ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚೀನಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೀನಾ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
"ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚೀನಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. "ಉತ್ತಮ ನೆರೆಹೊರೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎರಡರ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
58 ಸೈನಿಕರ ಕೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆದ ತೀವ್ರ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 23 ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ಭಾನುವಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಜಬಿಹುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್, ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 58 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 30 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳಾದ ತೆಹ್ರೀಕ್-ಇ-ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ (ಟಿಟಿಪಿ) ಮತ್ತು ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ (ಬಿಎಲ್ಎ) ಗಳಿಗೆ ಕಾಬೂಲ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಚೀನಾ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.