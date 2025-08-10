ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒರ್ವ ಯುವಕ, ಬಳಕೆದಾರರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಅದೀಗ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ಆತನ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಎನ್ನದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಟೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ಯಾರನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲವರು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ಅಣ್ಣ/ಅಕ್ಕ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒರ್ವ ಯುವಕ, ಬಳಕೆದಾರರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಅದೀಗ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ಆತನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಾಯ್ತು?
ಯುವಕನಿಗೆ "ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಳಕೆದಾರರು. ನಂತರ ಯುವಕನು "ಸಹೋದರ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರೇ, ಅದು ಕೂಡ ಹರಿದಿದೆ.
"ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು!
ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮೇ 27 ರಂದು @ctchotumog9911 ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ "ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹುಡುಗ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುದ್ದಿ ಬರೆಯುವವರೆಗೆ, ಪೋಸ್ಟ್ 22.3 ಮಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು 23 ಲಕ್ಷ ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ 7 ಸಾವಿರ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕನ ವಿಳಾಸ ಕೇಳಿದ ಬಳಕೆದಾರರು
ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು "ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂದಿಗೂ ಅಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಹೋದರ, ನೀವು ಅದ್ಭುತ", "ಅಪ್ಪನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ", "ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಮೂರ್ಖರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಆ ಯುವಕನ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಯುವಕನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ.