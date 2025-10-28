Tejasvi Surya Urges DK Shivakumar to Scrap Tunnel Road ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.28): ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಜಾಲದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
"ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಕುರಿತು ನಾನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ" ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ (ಡಿಪಿಆರ್) ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,800 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 69,000 ಜನರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಫೀಡರ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಬಿಎಂಎಲ್ಟಿಎ) ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೂ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದರು. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು 'ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್'ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಡಿಕೆಶಿ ಎದುರೂ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗೆ ವಿರೋಧ ತೋರಿದ ಸೂರ್ಯ
ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. "18 ಕಿಮೀ ಸುರಂಗವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ರೈಲುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಣ ತನ್ನಿ ಎಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಂಸದರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಾನು ಮುಕ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಸೂರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಲ್ವರು ಸಂಸದರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರಲಿ, ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕುರಿತಾದ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸುರಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯಾನದ ಬಳಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರು ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ಎಲ್ಲರೂ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ತರುತ್ತಾರೆ? ಟ್ವೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ - ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.