ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಜನರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ಅವುಗಳ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಗ್ಧ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು 100 ಪ್ರತಿಶತ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿ ನೋಡಿದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಜನರು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡುವ ದೃಶ್ಯವು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ಮತ್ತು ತುಂಟತನವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ತುಂಟತನದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅವರ ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಜನರೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಗು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತದೆ .
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವಿಧಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮತ್ತು ಶಾನು ಸಫಾಯಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ದಿವಿಶಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಿಶಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀವಿಗಳೆಂದು ನಂಬಿ, ಮಗು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದರೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವರು ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ದಿವಿಶಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟ @divu\_and\_mom ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರು ಮೃದುವಾಗಿ ನಗುವುದನ್ನು, ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗೌರವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣುವುದೇ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ:
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಪೋಷಕರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕನು ಇದು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಗ್ಧ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗೌರವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.