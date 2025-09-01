ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚು ಬಡಿದ ಘಟನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗದೆ ಪವಾಡಸದೃಶ ರಕ್ಷಣೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹವಾಮಾನ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆಕಾಶವು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು. ಕಿಸಾನ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸಾಹದ ನಡುವೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಮೈದಾನದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.

ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣ, ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾದ ಮಕ್ಕಳು:

ಆಹ್ಲಾದಕರ ಹವಾಮಾನದ ನಡುವೆ, ಮೋಡ ಕವಿದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಮಿಂಚು ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಡಿದ ಕ್ಷಣ, ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ, ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು 'ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ' ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ:

ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಗುವೊಂದು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯುವ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣವೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. 'ಇಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯಾದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗದಿರುವುದು ಪವಾಡವೇ ಸರಿ!' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗೃತೆಗೆ ಕರೆ

ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕ್ರಮೇಣ ಶಾಂತಗೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಆಡಳಿತವು ಜನರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಜನರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!

