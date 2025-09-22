ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 28 ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶ್ವಾನಪ್ರೇಮಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಂಗೀತ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.22): ನಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಾಯಿಗಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಇಂದು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, 28 ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. @xploreraa ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. '28 ನಾಯಿಗಳು, 1 ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟಿ ನಗರದ ಶ್ವಾನಪ್ರೇಮಿ ಆಂಟಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ನಾಯಿಯೂ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ:
'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 28 ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿವೆ. ಆ ಮಹಿಳೆಯೂ ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೂ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿರಳ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಬರಬಹುದು' ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದೇ ಸುಂದರವೆಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು:
ಈ ಸುಂದರವಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅನೇಕರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಸಂಗೀತ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಎಂದು ಹಲವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವಂತೆ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ಎಂದು ಜನರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.