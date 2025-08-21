Global Kannadiga Mahabala Ramm: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಮ್ ಅವರು ( Global Kannadiga Mahabala Ramm ) ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಉಕ್ರೇನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಂಡೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2.30ಕ್ಕೆ, ನಾನು ಶಾಂತವಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಏಕಾಏಕಿ ಗಾಳಿಯ ದಾಳಿಯ ಸೈರನ್ಗಳ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯ ನಿಶ್ಶಬ್ದವು ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೀಪದ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು.
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಶೆಲ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇವು ಸೋವಿಯತ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಳವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ನಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದವು ಆಕಾಶವನ್ನು ತುಂಬಿತು.
ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಬಂಕರ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಜನರ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಶಿಶುಗಳು, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೂಢಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಮುಗಿಯದ ಭಯ, ಬದುಕುವ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿತು, ಭೂಮಿಯೊಳಗಡೆ ಕೂಡ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ವಾತಾವರಣವು ಕೂಡ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ, ಯುದ್ಧವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ, ಸೈರನ್ಗಳು ಕೊನೆಗೂ ಶಾಂತವಾದಾಗ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮೊದಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡೆ, ಆಗ ದೂರದ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಶಬ್ದವು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮರಳಿ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜನರು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ!
ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆರ್ಸೆನಲ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಭೂಗತ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ 105.5 ಮೀಟರ್ (346 ಅಡಿ) ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸೋವಿಯತ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಇದು, ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಗಾಳಿಯ ದಾಳಿಯ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದಾಗಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ 11ಕ್ಕೆ ಖಾರ್ಕಿವ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ನಗರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳು ಆರಿದ್ದವು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಆದಂತಿತ್ತು.
ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ—ಇದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಭಯ, ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ರಷ್ಯಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ದೇಶವಾದ ಉಕ್ರೇನ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ .