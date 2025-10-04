ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ 72 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಶಾಪಿಂಗ್, ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸುದ್ದಿ ಲೀಕ್ ಆಗುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. &nbsp;

Bigg Boss 12ಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್​ ಆಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವೇ. ನೀವು ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿರುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ...

 

ಎಮೋಷನಲ್​ ಡ್ರಾಮಾ- ಫೋನ್​ ಕೊಡೊದೇ ಟೆನ್ಷನ್​

ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್​​ ಮೀಟ್​ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್​ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್​.ಎನ್​ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್​, ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್​ ಅದೂ ಇದೂ ಅಂತ 72 ಗಂಟೆ ಕಳೆದೆ. ಸಲೂನ್​ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ, ಡ್ರೆಸ್​ ಟ್ರಯಲ್​ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್​ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಂದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಸುಧಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಎಮೋಷನಲ್​ ಆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಷಾಪಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಬೇಜಾರು, ಖುಷಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಂದನಾ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಆಫರ್​ ಕೇಳಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್​ ಆಯ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ, ಫೋನ್​ ಸಬ್​ಮಿಟ್​ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ತೆಗೆದು ಪ್ರಮೋಷನ್​ಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್​ ಹೇಳಿದರು.

Related Articles

Related image1
Naa Ninna Bidalaare: ಅಪ್ಪ-ಮಗಳು ಒಂದಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಟ್ವಿಸ್ಟೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​! ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
Related image2
Amruthadhaare: ಗೌತಮ್​ ಮೇಲೆ ವಠಾರದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಕ್ರಷ್​- ಭೂಮಿಕಾ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಮ್ಮಾ?

ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ-

ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್​ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಯರ್​ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ ಯಾವುದು ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್​ಫ್ಯೂಸನ್​ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋರ್​ಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅದೇ ಕನ್​ಫ್ಯೂಷನ್​ ಇತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಧನುಷ್​, ಕೊನೆಯ 72 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಸ್ಟ್​ ಮೋಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಆರೇಳು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಸ್​ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಲೀಕ್​ ಆದ್ರೆ ಎನ್ನೋ ಭಯ

ಟೆನ್ಷನ್​ಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಲೀಕ್​ ಆದ್ರೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಷಾಪಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಯಾರ ಫೋನ್​ ರಿಸೀವ್​ ಮಾಡದೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಂತೆ ಡಾಗ್​ ಸತೀಶ್​. ಆದರೆ ರಾಶಿಕಾ ಮಾತ್ರ, ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ಗೆ ಆಫರ್​ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದೆ. ಡಾನ್ಸ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಗೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಮೇಡಂ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರು, ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಕಪ್​ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೇಡಂ ಸೀರೆ ತಂದು blouse ಹೊಲೆಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದಿದ್ದರೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು, ಒಂದೂವರೆ ದಿನ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್​ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅನುಭವ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

 

View post on Instagram
 

 