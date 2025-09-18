Anurag Dobhal ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ 17 ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಯುಕೆ07 ರೈಡರ್‌ ಅನುರಾಗ್‌ ಧೋಬಾಲ್‌ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಚೌಹಾಣ್‌ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ (ಸೆ.18): ಯುಕೆ07 ರೈಡರ್‌ ಎಂದೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಅನುರಾಗ್‌ ಧೋಬಾಲ್‌, ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ರಿತಿಕಾ ಚೌಹಾಣ್‌ರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ವಿವಾಹವಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರಿತಿಕಾ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಿತಿಕಾ ತಾವು ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನುರಾಗ್‌ ಧೋಬಾಲ್‌, ಪತ್ನಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿವವರವಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅನುರಾಗ್ ದೋಭಾಲ್ ಮತ್ತು ರಿತಿಕಾ ಚೌಹಾಣ್ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದ ಅನುರಾಗ್‌

ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ವೈದ್ಯರು ರಿತಿಕಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದಾಗ ಅನುರಾಗ್ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿತಿಕಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ತಂದದೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಅನುರಾಗ್‌ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅನುರಾಗ್ ಮತ್ತು ರಿತಿಕಾ ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕ್ಲಿಪ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುರಾಗ್‌, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವರು ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 'ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವರು ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. #theuk07rider #pregnancy #couple #shotoniphone #babylove' ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್‌

ಅನುರಾಗ್ ದೋಭಾಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ವರದಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಅನುರಾಗ್ ಮತ್ತು ರಿತಿಕಾ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವೀಡಿಯೊ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

 