ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡುವುದು ಮಾಮೂಲು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಹಿಡಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಘಟನೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿ
ಅಂದಹಾಗೆ ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಮ್ಯಾ ಎನ್ನುವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿದರೂ ರಮ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೋಣೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆ
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯು ಅವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ವಿಳಂಬವು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ
ಈ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ, ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತದಿಂದ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂತರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯು ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.