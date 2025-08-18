ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 7 ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೊಸ ತಿರುವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಕಾಣದ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಂದ ಬಟ್ಟೆ, ಮೇಕಪ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೀಗ ಹಾಕಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 7 ತನ್ನ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಂಬೋ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 'ಏಳಿನ್ ಪಣಿ' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಸೀಸನ್ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೇಕಪ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು 'ಪಣಿಮುರಿ' ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಪಣಿಮುರಿಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈಗ ಶೋ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬರುವ ವಾರದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾನುವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಣದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಣದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಇರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 19 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ಶಿ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆ ಬಿನ್ಸಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು. ಮುನ್ಶಿ ರಂಜಿತ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿನ್ಸಿ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಬಿನ್ಸಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತತೆಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ.
3ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆ:
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 7 ರ ಮೂರನೇ ವಾರದ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಭಾನುವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಾರದ ನಾಯಕನನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಲಾಷ್, ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಗಿಸೈಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತಗಳ ನಡುವೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ತಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲವನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದನು. ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಬಿದ್ದ ಅಭಿಲಾಷ್. ಇದರ ನಂತರ ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಾದ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಜಿಸೈಲ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಸೈಲ್ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಆರ್ಯನ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದನು. ನಂತರ ಆರ್ಯನ್ ಜಿಸೈಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ತಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆರ್ಯನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 7 ರ ಮೂರನೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದನು.