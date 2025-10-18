ಮಾಲ್ತಿ ಚಹಾರ್, ನೇಹಲ್ ಚುಡಾಸಮಾ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಾಗ್ವಾದದ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಲ್ತಿ, ನೇಹಲ್ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 'ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್'ನಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ತಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲ್ತಿ ಚಹರ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 (Bigg Boss 19) ರಲ್ಲಿ, ಜಗಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ತಿ ಚಹಾರ್, ನೇಹಲ್ ಚುಡಾಸಮಾ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 'ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್'ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಮಾಲ್ತಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಾಲ್ತಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ಜಗಳದ ವೇಳೆ, ಮಾಲ್ತಿ, ನೇಹಲ್ಗೆ 'ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡು' ಎಂದಿದ್ದರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ನೇಹಲ್, ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡಿದರು. ಈಗ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, 'ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?' ಎಂದು ಮಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮಾಲ್ತಿ, ಎಸಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೇಹಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದರು. ಸಲ್ಮಾನ್, 'ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಬದ್ಧ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕುನಿಕಾ ಸದಾನಂದ್ ಕೂಡ ಇದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಂದುವರೆದು, 'ಮಾಲ್ತಿ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಡೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ರಿಟರ್ನ್ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ' ಎಂದರು.
ಏನಿದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ?
ಈ ವಾರ, ಹೌಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೇಹಲ್ ಚುಡಾಸಮಾ ಅವರು ಸೂಜಿ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಕುನಿಕಾ ಸದಾನಂದ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮಾಲ್ತಿ ಚಹಾರ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, 'ಕೆಟ್ಟ ಹಲ್ವಾ ಆಗುತ್ತೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಕ್ಕರು. ಅವರ ಈ ಮಾತು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಬಸೀರ್ ಅಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ವಿಷಯ ಮಾಲ್ತಿ, ಬಸೀರ್ ಮತ್ತು ನೇಹಲ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನೇಹಲ್, ಜನರು ಇತರರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಬೇಗ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿದರು. ನಂತರ ನೇಹಲ್, 'ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಮಾಲ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, 'ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು' ಎಂದರು. ಮಾಲ್ತಿಯ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರು.