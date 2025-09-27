ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 19, ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಫೋನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (PPL) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶೋ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ (Bigg Boss Kananda) ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸದಾ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಿಂದಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಂದರೆ ಅದು ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಹಿಂದಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್. ಅದರ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಾಕೆ ಈ ಭಾರಿ ದಂಡ?
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಫೋನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (PPL) ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 11 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪಥ್ನ ಚಿಕ್ನಿ ಚಮೇಲಿ ಮತ್ತು ಗೋರಿ ತೇರಿ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇನ್ನ ಧಾತ್ ತೇರಿ ಕಿ ಮೈನ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಷೋ ರೂನರ್ಗಳಾದ ಎಂಡೆಮೋಲ್ ಶೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬನಿಜಯ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ವಕೀಲ ಹಿತೇನ್ ಅಜಯ್ ವಾಸನ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಥಾಮಸ್ ಗೌಸೆಟ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಚಜರೈನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಧರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸೋನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು PPL ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೋರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಿಪಿಎಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅದರ ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಬಗ್ಗೆ
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 19ರ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸದ್ಯ ಈ ಷೋಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 120–150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 15 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಬೇಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಜೀವಭಯ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಷೋ ಅನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ, ಈ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವೂ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹು ಮೂಲಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಈ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
