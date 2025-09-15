Gemini AI Saree Trend Police Warns of Big Privacy Risks ಜೆಮಿನಿ AI ಸೀರೆ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ, ಆದರೆ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.15): ಜೆಮಿನಿ AI ಸೀರೆ ಫೋಟೋಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಭಾರತದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಯೂಸರ್ಗಳು ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸೊಗಸಾದ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ AI-ರಚಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಯೂಸರ್ಗಳು "ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಧುವಿನ ನೋಟ," "ಬಾಲಿವುಡ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀರೆ ಶೂಟ್," ಮತ್ತು "ಹಬ್ಬದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಫೋಟೋ" ನಂತಹ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫೋಟೋರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ತನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಜಲಂಧರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರೀ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಗೂಗಲ್ಗೆ AI ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆ, ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯೂಸರ್ಗಳು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಮಿನಿ AI ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳು ಏಕೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ?
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೂಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೀರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. "woman in a Banarasi saree with festive jewellery" ಅಥವಾ "modern saree drape for wedding reception" ನಂತಹ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ವೃತ್ತಿಪರ ಫೋಟೋಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಹೈಪರ್-ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ AI ಸೀರೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು Instagram ಮತ್ತು WhatsApp ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವು 2025 ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಸಲಹೆ: ಮೋಜಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಪಾಯಗಳು
ಈ ಉತ್ಸಾಹದ ನಡುವೆಯೂ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆ ಫೋಟೋಗಳು ನಿರುಪದ್ರವವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ AI ತರಬೇತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಲಂಧರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮುಖದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ, ಅನುಕರಣೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
"ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಯೂಸರ್ಗಳು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇದು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ AI ಬಳಸಬೇಕೇ?
AI ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸೀರೆ ಫೋಟೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಸೆಲ್ಫಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸದ ಸ್ಟಾಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಜೆಮಿನಿ ಸೀರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ AI-ಪವರ್ ಮನರಂಜನೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಅರಿವಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಗ್ಧ ವೈರಲ್ ಸವಾಲಿನಂತೆ ಕಾಣುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ತಪ್ಪು ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.