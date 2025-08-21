ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸತ್ತವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ 'Creepy AI' ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ನಿಧನರಾದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಇದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಬೆರೆತಿದ್ದು, ಈಗ ಸತ್ತವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 'Creepy AI' ಎಂಬ ಈ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ನಿಧನರಾದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸತ್ತವರ ಹಳೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಅವರಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಆಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ನಿಧನರಾದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ 'ಮಾತನಾಡಲು' ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ AI ಸಾಧನವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ವಾಸ್ತವದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು AIಗೆ ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದುರುಪಯೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರೂ, ತಜ್ಞರು ಇದು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಜನರನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ, ನೈಜ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅದ್ಭುತವಾದರೂ, ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಇದು ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?