ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಐವರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ, ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2025: 'ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್'ನ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವಾದ 'ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ' (NBA), ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲ ಕ್ಲಬ್, ಕಲಾದ್ವಾರಕಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 14 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಗರದ ತೆರೆಮರೆಯ ವೀರರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಐವರು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಿತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದರು. ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಆಗಮನವು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು:
- ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಡಾ. ಎಸ್. ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ
- ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಾ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಪಿ. ಶ್ರೀರಾಮ್
- ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಲ್. ಪ್ರಭಾಕರ
- ವರ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗೌತಮ್ ದೇಸಿಂಗ್
- ವರ್ಷದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಆರ್. ನಾಯರ್
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, "ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರಲು ನನಗೆ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೀರರನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.
ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜೇತರು ಈ ಮಹಾನ್ ನಗರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ನಾವು ಈ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ, ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ಕರ್, “ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅದರ 14 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಅಸಾಧಾರಣ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಳಿಕ, 20 ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹರು. ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬಹು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ನಗರದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ“ ಎಂದರು.
NBF ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನೋದ್ ಜಾಕೋಬ್, "ನಾವು 14 ನೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ರೋಮಾಂಚಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ದೃಢ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅವಿರತ ಬದ್ಧತೆಯು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಗರಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲ, ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
14 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸದಸ್ಯರು
- ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ್ಕರ್.-ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ,ಮೈಕ್ರೋಲ್ಯಾಂಡ್.
- ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ- ಪಲ್ಮನರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರ.
- ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ ರಾವ್ - ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಸರ್ಜನ್ ,ಎಚ್ಸಿಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರದ.
- ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ - AVAS.
- ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಎಸ್. ವಿಶ್ವನಾಥನ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಾರ, ಮಾಜಿ NASSCOM.
- ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.
- ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಸ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ BIOME ಪರಿಸರ ಟ್ರಸ್ಟ್.
- ಶ್ರೀಮತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಫೌಂಡೇಶನ್.
- ಶ್ರೀ. ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಭು, ಟ್ರಸ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್.
ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ವಾಸಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಗರವು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ವೀರರಿಗೆ 'ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಈ ವೀರರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.