ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ರಮಣಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳು 2025ನೇ ಸಾಲಿನ 'ರಮಣಶ್ರೀ ಶರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿವೆ. ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಚನ ಸಂಗೀತ, ಮತ್ತು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.19): ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ 'ರಮಣಶ್ರೀ ಶರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು' ಮತ್ತು 'ರಮಣಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ'ಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತೇಜನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಧುನಿಕ ವಚನ ರಚನೆ, ವಚನ ಸಂಗೀತ, ಮತ್ತು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳು
ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು:
- ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ
- ಆಧುನಿಕ ವಚನ ರಚನೆ
- ವಚನ ಸಂಗೀತ
- ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ
- ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 40,000.
ಉತ್ತೇಜನ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು:
- ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ
- ಆಧುನಿಕ ವಚನ ರಚನೆ
- ವಚನ ಸಂಗೀತ
- ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ
- ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 20,000.
- ಅರ್ಹತೆ: ಉತ್ತೇಜನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ 45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸಾಧಕರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ:
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆಗೈದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ, ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಧನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025ರೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸಗಳು:
- ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ವೃತ್ತ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ 8ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560070.
- ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಷಡಕ್ಷರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಮಣಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ನಂ. 16, ರಾಜಾರಾಮ ಮೋಹನ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560025.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845032813 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.