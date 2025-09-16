ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ-ಉಪಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವಾದದ ಅಂಗಳಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಜಾತಿ–ಉಪಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ
- ವೀರಶೈವ–ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಜಾತಿ–ಉಪಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ.
- ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ–ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ 79 ಜಾತಿ/ಉಪಜಾತಿಗಳು ಇದ್ದವು.
- ನಂತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 95 ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು.
- ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 84 ಜಾತಿ/ಉಪಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಿದೆ.
- ಮಹಾಸಭೆಯ ಮನವಿಯಂತೆ 32 ಜಾತಿ/ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ ಬಳಿಕ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ 135 ಜಾತಿ/ಉಪಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
- ಇದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 40 ಹೊಸ ಜಾತಿ/ಉಪಜಾತಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸೇರ್ಪಡೆ ಯಾವ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಪುನರಾವರ್ತನೆ, ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷಾರೋಪಣೆ
ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜಾತಿ/ಉಪಜಾತಿಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕುರಿತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಹಾಸಭೆಯ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡದೇ ಆಯೋಗ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶವಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ
ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗವು ವೀರಶೈವ–ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ–ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮಹಾಸಭಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲು ಕರಡು ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರೂ, ಆಯೋಗವು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಅನುಮಾನಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ನೇರವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ನಂಬಿಗಸ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಟುತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆಗಳು ಗಾಢವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೈಪಿಡಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿವಾದ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯೋಗವು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.