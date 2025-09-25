ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನ್ಯಾ. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್, ತಮ್ಮ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ, ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಲುವಿಗೆ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025ರಂದು ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರವು ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಯೋಗವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಆಯೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಆಯೋಗದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು, ತನಿಖಾ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೌಪ್ಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಆದೇಶ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಉಪ/ಸೀಳು ಕಾಲುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೌಪ್ಯ ಕಡತಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರವೂ ಬಾಕಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಅಸಮಾಧಾನದ ಮೂಲ ಕಾರಣ
ಆದರೆ, ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. 2019ರ ಜುಲೈ 26ರಿಂದ 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಸುಧೀರ್ ಕೃಷ್ಣ (ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ) ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾಲಹರಣದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಹೊರತು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ:
- ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯೇ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿತು.
- ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನೀಡಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕವಾಯಿತು.
- ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದೆ, ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿರುವುದು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
- ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಆ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ತೋರಲಿಲ್ಲ.
- ಬದಲಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಈ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಡಾ. ಸುಧೀರ್ ಕೃಷ್ಣ (ನಿವೃತ್ತ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ) ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- 26.07.2019ರಿಂದ 31.03.2023ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
- ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿಗೆ ಟೀಕೆ
ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಟೀಕೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. “ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯೇ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ” ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣವಾಗುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಈ ವಿಷಯವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಲೆನೋವು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.