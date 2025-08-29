ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಹತ್ವದ್ದೇ ಸರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ AdBlue SCR ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಕರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2020ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಯೂರೋ–4 ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯೂರೋ–VI ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಹತ್ವದ್ದೇ ಸರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ AdBlue SCR (Selective Catalytic Reduction) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಕರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹಾನಿಕರ ನೈಟ್ರಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (NOx) ಪ್ರಮಾಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಾಗೂ ಯೂರೋ–VI ಮಾನದಂಡದ ವಾಹನಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಅಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ARAI (Automotive Research Association of India) ಮತ್ತು ICAT (International Centre for Automotive Technology) ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಾಸಾಗಿಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಇವುಗಳ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ – ಇಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿವರ್ಷ Pollution Under Control (PUC) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ.
1. ಸರ್ಕಾರವೇ ತನ್ನ ಅನುಮೋದಿತ ಅಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ?
2. ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹೊರೆ ಏಕೆ?
PUC ನಿಯಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನವನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ನಂಬದೇ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಾರ್ಕಿಕವಲ್ಲ.
ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ದ್ವಂದ್ವ ಬಾಧ್ಯತೆ: AdBlue ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ PUC ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾತ್ಮಕ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಂದಲ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ: ಯೂರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಯೂರೋ–VI ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್/ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ PUC ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸರಳತೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಗ್ರ ನೀತಿ ಅಗತ್ಯ
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಸಮಗ್ರ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
AdBlue ಹೊಂದಿರುವ ಯೂರೋ–VI ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ PUC ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಯುಕ್ತಿ.
ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನದೇ ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.
ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನೀತಿ, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹೊರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
PUC ನಿಯಮವನ್ನು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು, ತಾಂತ್ರಿಕ ನವೀನತೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಇದು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲಿನ ದ್ವಂದ್ವ ಹೊರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.
-ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲಿಕರ ಸಂಘ (ರಿ)