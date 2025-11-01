ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಟೆನಿಸ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ನಂ.1 ಡಬಲ್ಸ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬೋಪಣ್ಣ, 45ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎರಡು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಟೆನಿಸ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ, 45ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಪಣ್ಣ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ನಂಬರ್ 1 ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರಿಗಿದೆ. ಎಟಿಪಿ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ 26 ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬುಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
3 ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ಬೋಪಣ್ಣ
ಮೂರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಬೋಪಣ್ಣ, 2002 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಟೆನಿಸ್ ತನಗೆ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ಬೋಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಎಬ್ಡೆನ್ ಜೊತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬೋಪಣ್ಣ, 2017ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಬ್ರಿಯೇಲಾ ಡಬ್ರೊವ್ಸ್ಕಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಬೋಪಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಾಂ-ಉಲ್-ಹಕ್ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಎಬ್ಡೆನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 2020 ಮತ್ತು 2023 ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಯಾ ಬಾಬೋಸ್ ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಆಡಿದ್ದರು.
ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಪಣ್ಣ-ಸಾನಿಯಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ
2012 ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮೆರ್ಗೆಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಟಿಪಿ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಆಡಿದ್ದರು. 2016 ರ ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಬೋಪಣ್ಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.