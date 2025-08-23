12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ನಿಯಮ, ಪ್ಲೇ-ಇನ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಲು, ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸಲು ಆಯೋಜಕರು ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ?
1. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡ 22 ಪಂದ್ಯಗಳ ಬದಲು 18 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
2. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ ಬಳಕೆ
3. ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 2, ಸೋಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 0 ಅಂಕ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನಿಯಮ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಲೀಗ್ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಪ್ಲೇ-ಇನ್ ಪಂದ್ಯಗಳು.
ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ ಹೇಗೆ?
ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದರೆ, 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ ಸುತ್ತು ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡ 7 ಆಟಗಾರರನ್ನಷ್ಟೇ ಬಳಸಬಹುದು. ಐವರು ರೈಡರ್ಗಳು ಯಾರಾರು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರೈಡ್ ಕೂಡ ಡು ಆರ್ ಡೈ ರೈಡ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲೂ ಅಂಕಗಳು ಸಮಗೊಂಡರೆ, ಆಗ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಡ್' ಚಾಲ್ತಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ತಲಾ ಒಂದು ರೈಡ್. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ. ಇಲ್ಲೂ ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಟಾಸ್ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ಲೇ-ಇನ್, ಪ್ಲೇ-ಆಫ್?
ಇನ್ಮುಂದೆ 6 ತಂಡಗಳ ಬದಲು 8 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೇರಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5-8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇ-ಇನ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. 5 ಹಾಗೂ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ, 6 ಹಾಗೂ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್, 2ನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ-ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. 3 ಹಾಗೂ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಮಿನಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್-1ರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ -2ರಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಮಿನಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್-2ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ -3 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ 1-2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಸೋಲುವ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್-3ರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ -2ರಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿದೆ.