Ahmedabad Nominated to Host 2030 Commonwealth Games 2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.15): ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯು 2030 ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ (CWG) ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 2034 ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಭಾರತವು ನೈಜೀರಿಯಾದ ಅಬುಜಾದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯು 2034 ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ನೈಜೀರಿಯಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯು 2030 ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಆತಿಥೇಯ ನಗರವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ, 2010 ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ನಡೆದಿತ್ತು.
2026 ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು 2030 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಒಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್, ಕುಸ್ತಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಹಾಕಿ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಖೋ-ಖೋ ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ - ಅಮಿತ್ ಶಾ
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆತಿಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸಂಘವು 2030 ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರ.
2030ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್
2030 ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 100ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು 1930 ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ 5 ಬಾರಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. 2030 ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇದರ 100ನೇ ವರ್ಷ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ 2030 ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಭಾರತ ತನ್ನ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆಗ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಷ್ ಸಾಂಘ್ವಿ ಅವರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳಗಳು, ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವಸತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು.
ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತವು 2036 ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 2036 ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ತನ್ನ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
2032 ರವರೆಗಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆತಿಥೇಯರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2032 ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ, 2028ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ.
2 ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಾರತ
ಭಾರತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂರು ಬಹು-ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2010 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, 1982 ಮತ್ತು 1951 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಸೇರಿವೆ.