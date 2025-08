71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಂದೀಲು' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಚಿದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಅವರ 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​' ಚಿತ್ರಕಥೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಆ.1): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ (71st National Film Awards) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಕಂದೀಲು' (Kandeelu) ಅತ್ಯುತ್ತಮ​​ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (Best Kannada Feature Film) ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೀಚರ್‌ ಫಿಲ್ಮ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಶೋಧ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಂದೀಲು - ದಿ ರೇ ಆಫ್​​ ಹೋಪ್​' ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ ಎಂಟರ್‌ಟೇನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಶುತೋಷ್‌ ಗೋವಾರಿಕರ್‌, ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಶೇಷಾದ್ರಿ ಇದ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೆಸ್ಟ್​​ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್​​ (ನಾನ್​ ಫಿಚರ್​ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಿದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಅವರ 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿದಾನಂದ ಅವರ 'ಸನ್​ಫ್ಲವರ್ಸ್​​ ವೇರ್​​ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ' (Sunflowers Were The First Ones to Know) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್​​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಲಾ ಸಿನೆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್‌ ಫೀಚರ್‌ ಫಿಲ್ಮ್‌ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದೆ.

ಯಶೋಧಾ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಬಗ್ಗೆ: ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿರುವ ಯಶೋಧಾ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಂದೀಲು ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. 29ನೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಮಡಿಕೇರಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಯಶೋದಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಡವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಲವಾರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿರುವ ಯಶೋದಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 2017 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಕಂದೀಲು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡವ ಭಾಷೆ, ಅದರ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಯಶೋದಾ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಯಶೋದಾ ಪ್ರಕಾಶ್ 'ರಂಗಪ್ರವೇಶ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಕಂದೀಲು: ದಿ ರೇ ಆಫ್ ಹೋಪ್' ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ KIFF 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು.

ಕಂದೀಲು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರ: 'ಕಂದೀಲು' ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರವು ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರೈತ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದಿದೆ. ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರವು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಜೀವನದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಬಡ ರೈತ ಸೀಬಾ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನ ಮಗ ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಛಿದ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯ ಪಾಲಕನಾಗಿರುವ ಸೀಬಾ, ತಾನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.