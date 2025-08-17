ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾ ₹100 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಲ್ಲದೆಯೂ ಚಿತ್ರ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ (Su From So) ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. sacnilk ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ (Raj B. Shetty) ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಥಾಹಂದರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ನೈಜ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಮೋಹಕ ತಾರೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ (Actress Ramya) ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಕಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರಿಸುವ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. "ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ" ಸಿನಿಮಾ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮೂಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ.
ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ 100 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಕಥೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಸೇರಿ ಮೂಡಿದ ಮಹಾ ಯಶಸ್ಸು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಸಿದೆ.