kannada meaning Xerox ಕನ್ನಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಹಲವು ಪದಗಳಿವೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪದವೆಂದರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್.
ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಭಾಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು, ಭಾಷೆಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಇತರ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಪದಗಳನ್ನು ಸಹ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಪದಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟೇಬಲ್ ಎಂಬ ಪದವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪದವೆಂದೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳಿವೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
ಕೆಲವು ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಿತವಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದರೆ, ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಎನ್ನುವ ಪದ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪದ ದಾಂಡು (ಜಿವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಘಂಟಿನ ಅನುಸಾರ). ಈಗ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ನನಗೆ ದಾಂಡು ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.. ನಿಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪದದ ಅರ್ಥ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿವೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೆರಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ. ಈಗ ಕನ್ನಡದಷ್ಟೇ ಸಲೀಸಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆರಳಚ್ಚು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಹಿತಿ: ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 'ಕಣಜ-ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ'ದ ಜಿವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟುವಿನಿಂದ..