ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು (MIB) ವೀಕ್ಷಕರ ದೂರನ್ನು ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (PIB) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಉರ್ದು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು MIB ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ನವದೆಹಲಿ [ಭಾರತ]: ಹಿಂದಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಉರ್ದು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋದ (PIB) ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕ್ ಘಟಕವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, ಭಾನುವಾರದಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು (MIB) ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರ ದೂರನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕ್ ಘಟಕ ಹೇಳಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕ್ ಘಟಕವು, "MIB ಹಿಂದಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಉರ್ದು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವಂತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ
"ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ದೂರನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಐಬಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕ್ ನಂತರವೂ, ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.
