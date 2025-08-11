ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ನಟನೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ವಾರ್ 2. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯೂಸುಫ್ಗೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್, ಹೃತಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್, ದಿಲ್ ರಾಜು ಇದ್ರು. ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮರೆತ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ವಿಷಯ?
ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಕ್ಷಮೆ
ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ವಾರ್ 2 ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 'ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮರೆತೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ 25 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಅಂತ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲರ್ ಎತ್ತಿದ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್
“25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ‘ನಿನ್ನೂ ಚೂಡಾಲನಿ’ಯಿಂದ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಯ್ತು. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ನನ್ನನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ ಮೂಜೀಬ್ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರೋದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಪೆದ್ದಾಯನ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಕಾಲರ್ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕುಮ್ಮೋಣ. ವಾರ್ 2 ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ” ಅಂದ್ರು ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್.
ವಾರ್ 2 ಮಾಡೋಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ
“ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ – ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ. ‘ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ’ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಬಂತು. ನನ್ನನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್” ಅಂದ್ರು ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್.