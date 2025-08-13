ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ED ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ED ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ED ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬುಧವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ED ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಶೀರ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ED ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಸಂಭಾವನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು, ಹೀಗೆ ಹಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು
ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 29 ಮಂದಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ, ಕಿರುತೆರೆ ತಾರೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ED ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಪ್ರಮುಖರು
ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಜುಲೈ 30 ರಂದು ED ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ತಾವು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗೇಮ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ FIRಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ED ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೂಜಾಟ ಕಾಯ್ದೆ-1867 ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 29 ಮಂದಿ ನಟರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಮೇಲೆ ED ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಹಿಂದೆಯೂ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ವಾದ ಹೀಗಿದೆ: ತಾವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳೆಂದು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಾ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಾನು ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ EDಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ED ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು.