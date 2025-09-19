ಒಪ್ಪೋ ಜೊತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೀಪಾವಳಿ, ಎಫ್1 ಸಿರೀಸ್,Reno14 ಸಿರೀಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡೀಲ್ಸ್, 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಚಾನ್ಸ್, ಇದು ಒಪ್ಪೋ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫೋನ್ ಜೊತೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ. ಮಿನುಗುವ ದೀಪಗಳು, ಸಂತೋಷಕೂಟ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನೀಡುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಇರುವ ಮಿನುಗುವ ನಗು.
ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಲು OPPO ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ OPPO ನೊಂದಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.
ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, OPPO ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೇಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೇಲ್: 0 ಪಾವತಿಸಿ, 0 ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ, ₹10 ಲಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿರಿ
OPPO ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೇಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ನಿಜವಾದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ F31 ಸರಣಿಯಿಂದ Reno14 ಸರಣಿ ಮತ್ತು A5 ಸರಣಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ OPPO ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಖರೀದಿದಾರರು ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಮಾರಾಟವು OPPO ದ "Make Your Moment" ಫಿಲಾಸಪಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹಬ್ಬದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು OPPO ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಬಾಳಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನೀವು OPPO ನ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
OPPO ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಈ ಮಾರಾಟವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು OPPO ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ F31 ಸರಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಳಿಕೆ, ಸುಗಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ F31 ಸರಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ EMI ಗಳು ಮತ್ತು 10% ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ Reno14 ಸರಣಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು, ಕಡಿಮೆ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು A5 ಸರಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ OPPO ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 10% ವರೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ EMI ಮತ್ತು EMI ಅಲ್ಲದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು SBI, HDFC, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, IDFC ಫಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್, TVS ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು HDB ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬದ ಡೀಲ್ಗಳು OPPO ಇಂಡಿಯಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, OPPO ಇ-ಸ್ಟೋರ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
₹10 ಲಕ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?
ದೀಪಾವಳಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, OPPO ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಲು "ನನ್ನ OPPO ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೀಪಾವಳಿ ರಾಫೆಲ್" ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರ ಮೊದಲು OPPO ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದ್ಭುತ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಜೇತರು ತಲಾ ₹10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರು ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ OPPO ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ Find X8, Reno14, OPPO F31 Pro, ಮತ್ತು OPPO Enco Buds3 Pro ಅನ್ನು ಸಹ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. OPPO 3 ತಿಂಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಸಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರ ನಡುವೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೇಲ್ F31 ಸರಣಿ, Reno14 ಮತ್ತು A5 ಸರಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ OPPO ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೀಟೆಬಲ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
OPPO F31 ಸರಣಿ
ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ F31 ಸರಣಿಯು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು F31 Pro+, F31 Pro ಮತ್ತು F31 ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ತಡೆರಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಲು ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
F31 Pro+ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 3 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, F31 Pro ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಪಿಂಕ್, ಜೆಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯನ್ ವೈಟ್ (F31 ಪ್ರೊ+); ಡೆಸರ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರೇ (F31 ಪ್ರೊ); ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲೂ, ಕ್ಲೌಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಮ್ ರೆಡ್ (F31) ನಂತಹ ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
IP66, IP68, ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು 18 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, F31 ಸರಣಿಯನ್ನು 360° ಆರ್ಮರ್ ಬಾಡಿ, MIL-STD-810H ಮಿಲಿಟರಿ ದರ್ಜೆಯ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು 72 ತಿಂಗಳ ಖಾತರಿಯ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 80W SUPERVOOC™ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ, ಸಾಧನಗಳು ಪೂಜೆಯ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ F31 ಸರಣಿಯ ಮಾದರಿಯು ಸುಧಾರಿತ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿತ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪದರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ - 5,219 mm² ಚೇಂಬರ್ನೊಂದಿಗೆ F31 Pro+ ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ - ಭಾರೀ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿತ ಉಷ್ಣ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
F31 Pro+ ಮತ್ತು F31 Pro ಗಳು OIS ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 2MP ಏಕವರ್ಣದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, F31 5G 50MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 2MP ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 16MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಬೆಲೆ ₹20700 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14
ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಗಾಗಿ Reno14 ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 3.5x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಹೈಪರ್ಟೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮುಖ್ಯ, ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 60fps ನಲ್ಲಿ 4K HDR ವೀಡಿಯೊ, ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. AI ಎಡಿಟರ್ 2.0 AI ರೀಕಂಪೋಸ್, AI ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್, AI ಬೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್, AI ಅನ್ಬ್ಲರ್, AI ಎರೇಸರ್ ಮತ್ತು AI ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವರ್ನಂತಹ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೊಬಗುಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇದು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್-ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್, ಗೊರಿಲ್ಲಾ® ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಮತ್ತು IP66/68/69 ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಲ್-ರೌಂಡ್ ಆರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ 7.42mm ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು 187g ದೇಹದಲ್ಲಿವೆ. MediaTek Dimensity 8350 ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಇದು 6000mAh 5-ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W SUPERVOOC™ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಜೊತೆಗೆ ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ AI ಉತ್ಪಾದಕತಾ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆ ₹34999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ).
ಒಪ್ಪೋ A5 ಸಿರೀಸ್
ಈ ಸರಣಿಯು IP65, IP66, IP68, ಮತ್ತು IP69 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿರೋಧಕತೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ದರ್ಜೆಯ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು OPPO ನ 360° ಆರ್ಮರ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಯೋನಿಕ್ ಕುಷನಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಲವರ್ಧಿತ ಅಲಾಯ್ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು 36 ತಿಂಗಳ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ 6000mAh ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ A5x, A5 5G, ಮತ್ತು A5 Pro 5G ಸೇರಿವೆ, ಬೆಲೆ ₹8,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ವಿಶೇಷ ಡೀಲ್ಗಳು
OPPO ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಡೀಲ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025 ರವರೆಗೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ OPPO K ಸರಣಿ, OPPO Enco Buds 3 Pro ಮತ್ತು OPPO Pad SE ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
OPPO K ಸರಣಿ
ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ OPPO K ಸರಣಿಯು ಬಾಳಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ K13x 5G ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಈಗ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಿಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೀಜ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು SGS ಗೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, MIL-STD-810H ಬಾಳಿಕೆ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್-ಗ್ರೇಡ್ AM04 ಅಲಾಯ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು IP65 ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hz HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು AI-ಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
OPPO K13 5G ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್® 6 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 80W SUPERVOOC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 120Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್-ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವೇರಿಯಂಟ್ K13 ಟರ್ಬೊ ಸರಣಿ 5G, ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ - ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್-ಮಟ್ಟದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ₹9,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
OPPO Enco Buds 3 Pro ಮತ್ತು OPPO Pad SE
OPPO Pad SE ಒಂದು ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 11-ಇಂಚಿನ ಐ-ಕೇರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 33W SUPERVOOC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ 9,340mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹೈ-ರೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು Google Gemini ಏಕೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ AI ಉತ್ಪಾದಕತಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಲೆ: ₹9,900.
OPPO Enco Buds 3 Pro 54 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, TÜV-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರೋಗ್ಯ, ರಿಚ್ ವಾಯ್ಸ್ಗಗಿ 12.4mm ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ 47ms ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕಡಿಮೆ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು IP55 ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಬೆಲೆ ₹1,499 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, OPPO ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೇಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ ಸೇಲ್ಗೆ ಅನ್ಬೀಟಬಲ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಋತುವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹಬ್ಬದ ಮೆರಗು ಹರಡುವಾಗ ಬಾಳಿಕೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ OPPO ಸಾಧನವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ.