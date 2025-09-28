Acqua di Cristallo: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಕ್ವಾ ಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಲೊ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೊ ಎ ಮೊಡಿಗ್ಲಿಯಾನಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ.ಫಿಜಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರಿದೆ.
The World's Most Expensive Water Acqua di Cristallo, a Symbol of Luxury ನೀರು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ. ಆದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾನವ ದೇಹದ 60% ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರಿಗಿಂತ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯಾದ ಅಕ್ವಾ ಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಲೊ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೊ ಎ ಮೊಡಿಗ್ಲಿಯಾನಿ(acqua di cristallo tributo a modigliani) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು!
ಅಕ್ವಾ ಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಲೊ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಈ 750 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $60,000 (ಅಂದಾಜು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ). ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಾಟಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಅಲ್ಟಮಿರಾನೊ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಲಾವಿದ ಅಮಂಡಿಯೊ ಕ್ಲೆಮೆಂಟೆ ಮೊಡಿಗ್ಲಿಯಾನಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ಬಾಟಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾಕೃತಿಯೂ ಹೌದು.
ಈ ಬಾಟಲಿಯ ನೀರು ಮೂರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಫಿಜಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹಿಮನದಿಗಳು. ಇದರ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗೊಳಿಸಲು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಡಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ವಾ ಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಲೊ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕೇವಲ ಈ ದುಬಾರಿ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರ ಅಗ್ಗದ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆಯೇ ಸುಮಾರು ₹21,355!
ಐಷಾರಾಮಿಯ ಸಂಕೇತ
ಈ ದುಬಾರಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುವಾದ ನೀರು ಸಹ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ಬೆಲೆಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಮತ್ತು ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಲೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹನಿ ನೀರು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಐಷಾರಾಮಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುವು ಐಷಾರಾಮಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಕ್ವಾ ಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಲೊ ಕೇವಲ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್!