ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ನಂತರ ದೇಹವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನಾದ ಷರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹವನ್ನು ಸುಡುವುದು 'ಹರಾಮ್' (ನಿಷಿದ್ಧ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಕಿಬ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ:
ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರಣದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರು ಜೊತೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಸಾವಿನ ತಕ್ಷಣ, ಮೃತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳ ದವಡೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುಸ್ಲ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ: ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 'ಗುಸ್ಲ್' (ತೊಳೆಯುವಿಕೆ) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಬಲ, ಎಡ, ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯಾದರೆ, ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದು ಜಡೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೊಳೆದ ನಂತರ, ದೇಹವನ್ನು ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ (ಕಫನ್) ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ, ನಮಾಝ್ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ತಲೆ, ದೇಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನಾಝಾ ನಮಾಝ್: ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ದೇಹವನ್ನು ಮಸೀದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು 'ಸಲಾತ್ ಉಲ್ ಜನಾಝಾ' ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಸೀದಿಯ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೇಡುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಜನಾಝಾ ನಂತರ, ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಿಬ್ಲಾಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಅಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಕಿಬ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮರದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಪದರವನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಮೂರು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಹನವನ್ನು ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ?
ದೇಹವು ಅಲ್ಲಾಹನ ನಂಬಿಕೆ: ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ದೇಹವು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿತವಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸುಡುವುದು ಅವಮಾನಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುನ್ನತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ) ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಮಾಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಹನಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ: ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡುವುದು ನರಕದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂಬಿಕೆ: ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮರುಜನ್ಮಗೊಳಿಸುವನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ, ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದಂತೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವುದು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.