How to protect yourself from street dog attacks: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ನಾಯಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Read Full Article