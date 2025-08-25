ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಜಲಾಶಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಬಳಿ ಇರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ (ಟಿ.ಬಿ. ಡ್ಯಾಂ) ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 33 ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟಿ.ಬಿ. ಡ್ಯಾಂನ ಹೊಸ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಹಾರ್ಡವೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಮೆಶಿನರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹52 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೆರಡು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ 6 ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಗೇಟ್ಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಂಪನಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ಜಲಾಶಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಡಚಣೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಹೊಸ ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಜಲಾಶಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಜಲಾಶಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಲಿದೆ.
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ಆಗಮನ
ಈ ನಡುವೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ದಡೆಸೂಗುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಿಯೋಗ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಂ ಮೇಲಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಚರ್ಚೆ-ತರ್ಕದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು, ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಗತಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.