Karnataka Relaunches Mobile Planetarium Project with 11 Units ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರ ಸೊಸೈಟಿಯು (KSTePS) 'ತಾರೇ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಎಂಬ ಸಂಚಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಮ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.17): ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರ ಸೊಸೈಟಿ (KSTePS) ತನ್ನ 'ಸಂಚಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಮ್' ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾರೇ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖಗೋಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 11 ಮೊಬೈಲ್ ತಾರಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯವು ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
2017 ರಲ್ಲಿ 'ಶಾಲಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತಾರಾಲಯ' (ಶಾಲಾ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಾರಾಲಯ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಎಡ್ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವರ್ನಾಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
11 ತಾರಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. "ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ನವೀನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಟಿಇಪಿಎಸ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಾರಾಲಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಎಂಇಎ) ನಡೆಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾರಾಲಯ (2017-2023) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
"ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ದೂರದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು" ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ, ಉತ್ತಮ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವರದಿಯು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತಾರಾಲಯಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವರ್ನಾಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ದಿನೇಶ್ ಬಡಗಂಡಿ, ಕೆಎಂಇಎ ಅಧ್ಯಯನವು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮ "ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವು. ನಂತರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ
ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಟೆಂಪೊ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ವಿಂಗರ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಾರಾಲಯವು ಎರಡು ಗಾಳಿ ತುಂಬಬಹುದಾದ ಗುಮ್ಮಟಗಳು (5 ಮೀ ವ್ಯಾಸ), ಫಿಶ್ಐ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾನ್ಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ದೂರದರ್ಶಕಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಳಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಾರಾಲಯ ತಂಡವು ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವೀಧರ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಚಾಲಕ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಇರಲಿದೆ ಅವಕಾಶ
ಶಾಲಾ ಭೇಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು KSTePS ಆದೇಶಿಸಿದೆ."ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಟಿಇಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.