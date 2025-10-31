Karnataka Invites Tenders for ₹135 Cr Mangaluru Tech Park in PPP Model ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 135 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಹೊಸ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 11,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.31): ಕರ್ನಾಟಕವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಮಾದರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಚೇರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಕ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ, ಇದರ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 135 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರಾಜ್ಯವು 'ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್) ಈ ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಣಕಾಸು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ (DBFOT) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3.285 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಸ್ಥಳವು ದೇರೆಬೈಲಿನ ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 (NH-66) ನಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ರೇಡ್-ಎ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಗ್ರೇಡ್-ಎ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾಗಳು, ಮನರಂಜನಾ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 75 ಪ್ರತಿಶತವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಆಹಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಥಳಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
"ಮೂಲ ಮಹಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅನುಪಾತ (FAR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶವು 3,52,156 ಚದರ ಅಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ FAR ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳ (TDR) ಮೂಲಕ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಟಿಪಿಐ) ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳವಿದೆ ಎಂದು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಯರ್ -1 ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾದ ಐಟಿ, ಐಟಿಇಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಹ-ಕೆಲಸದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಗರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಚೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಂತರದ ಬಲವಾದ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಗರವು ಈಗಾಗಲೇ 15,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರು, +200 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸೇರಿದಂತೆ 50-60 ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೃಢವಾದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. "ಮಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 3.28 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ 135 ಕೋಟಿ ರೂ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ GSDP ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಶೇ. 5.5 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಲವಾದ ಐಟಿ, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಟಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಳೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (LEAP) ಭಾಗವಾಗಿ, ಗ್ರೇಡ್-ಎ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್-ಅಂಡ್-ಪ್ಲೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಉನ್ನತ-ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳು
ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು, ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ನಗರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ-ಕರ್ನಾಟಕ (NIT-K), ಸುರತ್ಕಲ್, ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಂತಹ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಎರಡು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್ವೇ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನ (EPIP) ವಲಯದಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಅಂಶಗಳು ಮುಂಬರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.