ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ಹಣ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೇರಳದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.3): ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೋಮು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (FEMA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಶವ ಹೂತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋಮು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು "ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ" ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೇರಳ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ
ಇಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ನಕಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇರಳದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಬ್ಬರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಮನಾಫ್, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶವಗಳ ಹುಡುಕಾಟದ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಳಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಣ್ಣೂರು ಮೂಲದ ಅನೀಶ್ ಜಾಯ್ ಕೂಡ ಈತನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ. ದೂರುದಾರೆ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಮನಾಫ್ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ.
ಅನುಮಾನ ಬರಲು ಕಾರಣ
ತಾನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂದು ಮನಾಫ್ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು "ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಾಗಿ" ತಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಯಾವುದೇ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಿರೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಅರ್ಜುನ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಮನಾಫ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಕುಟುಂಬದ ದುರಂತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನಾಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್, "ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು ಏನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ NIA ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. SIT ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ತನಿಖೆಯನ್ನು NIA ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. SIT ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. SIT ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಅವರ [ಬಿಜೆಪಿಯ] ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಣಬ್ ಮೊಹಂತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದರು. "ಅವರು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದ (ಐಎಸ್ಡಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ [ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ] ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶವ ಹೂತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ದೂರುದಾರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್ ಸಂಬರಗಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ (ಎಸ್ಐಟಿ) ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.