ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲ, ಮದೀನಾ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಹಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ (ಸೆ.14): ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವು ಭಾರೀ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಮಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗದ ಬದಲು ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಯುವಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಹಳೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ:
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಸವರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ ಈ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಮದೀನಾ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಹಂಸಬಾವಿ ವೃತ್ತದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಈ ವರ್ಷವೂ ಪೊಲೀಸರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. "ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೋದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಈ ವರ್ಷವೂ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ:
ಪೊಲೀಸರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಅವರು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, 'ಪೊಲೀಸರು ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. 'ನಾವು ಮದೀನಾ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಹಂಸಬಾವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ' ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಹರಸಾಹಸ:
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿತು. ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಜಗ್ಗದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.