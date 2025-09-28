ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಡಿಎ ನಿವೇಶನವನ್ನು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ಬಿಡಿಎ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ. ಇವರು 'ನಕಲಿ ಬೈರಪ್ಪ'ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.28): ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA) ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, 'ನಕಲಿ ಬೈರಪ್ಪ'ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಜಾಲವನ್ನು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದು, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಬಿಡಿಎ ಉದ್ಯೋಗಿ ಚಿಕ್ಕರಾಯಿ, ಬ್ರೋಕರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ:
ಮೃತ ಬೈರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಲೇಔಟ್ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ 40x60 ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ**ವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ, ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾದ ಬೈರಪ್ಪ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.
ಬೈರಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷಿದೇವಮ್ಮ ಅವರು ನಿವೇಶನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿಎಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ವಂಚಕರ ಜಾಲವು, ಈ ನಿವೇಶನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಬಿಡಿಎ ವಿಷಯ ಸಹಾಯಕ ಚಿಕ್ಕರಾಯಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ನಕಲಿ ಬೈರಪ್ಪ' ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ:
ವಂಚಕರ ತಂಡವು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೃತ ಬೈರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ನಂತರ ನಕಲಿ ಬೈರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ (ನಕಲಿ ಪುತ್ರ) ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಬಿಡಿಎಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನದ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಡೀ ಫೋರ್ಜರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಬಿಡಿಎ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಾತ್ರವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡಿಎ ದೂರಿನಿಂದ ಬಯಲು:
ನಿವೇಶನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಲಕ್ಷಿದೇವಮ್ಮ ಅವರು ಬಿಡಿಎಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಫೋರ್ಜರಿ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕರಾಯಿ, ಮುರಳೀಧರ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಂಚಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.