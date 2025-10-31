ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ಐದನೇ ರೈಲನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಅಂತರ 20 ನಿಮಿಷದಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ (BMRCL) ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕಾಯುವ ಪ್ರಮೇಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲುಗಳು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಯಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಗಳಲ್ಲಿ (Peak Hours) ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಹು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ 5ನೇ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ತನ್ನ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು ಆರ್.ವಿ. ರೋಡ್ (R.V. Road) ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ (Bommasandra) ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲುಗಳು ಈಗ ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪೀಕ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ರೈಲು ಅನ್ನು ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತರ 25 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 19 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಐದನೇ ರೈಲು ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆ ಅಂತರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಅನುಭವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳು
- ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟದ ಅಂತರ: ಹಿಂದಿನ 19-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬದಲು ಈಗ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
- ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ: ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ.
- ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ದಿನಗಳು: ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ.
- ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
- ಆರ್.ವಿ.ರೋಡ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಿಂದ ಹಳೆಯ ವೇಳೆಯಂತೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
- ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ.
- ಪೀಕ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ.
- ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ.
ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮೂಲಕ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೈಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊರೆತ ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆ ನಗರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುವತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಭವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿತವಾಗಲಿದೆ.