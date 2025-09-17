Bengaluru-Karwar Day Train ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು-ಕಾರವಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.17): ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು-ಕಾರವಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರೈಲು ಸೇವೆ ಪುನಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮೇ 15 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 55 ಕಿ.ಮೀ. ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ (RE) ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
"ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮುದಿತ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 31 ರಿಂದ 154 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಗಲು ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ದೋಣಿಗಲ್ ಮತ್ತು ಶಿರಿಬಾಗಿಲು (32-ಕಿಮೀ) ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಕಲೇಶಪುರ-ಡೋಣಿಗಲ್ (9-ಕಿಮೀ) ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ-ಶಿರಿಬಾಗಿಲು (14-ಕಿಮೀ) ನಡುವಿನ ಪುನರ್ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಭೂಕುಸಿತದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ RE ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ರೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (RITES) ಒದಗಿಸಲಾದ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಿತ್ತಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ ಮತ್ತು ವಲಯವು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು DRM ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 1 ರೊಳಗೆ RE ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ
ಬಯಲು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರದ್ದಾದ ರೈಲುಗಳು
ಮೇ 31 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಯಶವಂತಪುರ-ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್-ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16539/540 ಮತ್ತು 16575/576 ರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮತ್ತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16515/516 ಯಶವಂತಪುರ-ಕಾರವಾರ-ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಯಾತ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಮಿತಿ, ಉಡುಪಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಗಲು ರೈಲುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದತಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಉಡುಪಿಯ ವಿಶಾಲ್ ಶೆಣೈ, ಹಿಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗವು ಹಲವಾರು ಭೂಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಿಸ್ ಆದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಗಲು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗವು ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಪರ್ವತಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಸ್ಟಾಡೋಮ್ ಕೋಚ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.