ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ 10,082 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.8): ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 10,082 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಔರಮ್ ಜಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಶನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 5,600 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, 3,600 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದ ಆರಮ್, ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು 100 ಬೋರ್ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 19 ಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ 80 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 19 ಗ್ರಾಂ ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 80 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಹೊಸೂರಿನ ಸಿಂಗನಮನೆ, ತಂಬಾಡಿಹಳ್ಳಿ, ಗೋಣಿಬೀಡು ಮತ್ತು ಹೊನ್ನುಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲಾ ಪದರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು "ಗಣನೀಯ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಔರಮ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಂದಕ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ಕೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬಿನ ಜಿಂಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ಭದ್ರಾ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗೌರ್ಗಳ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ, ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತರೀಕೆರೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
"ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಬಫರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಸಹ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.